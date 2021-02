Koeman loopt een beetje nerveus: "Te veel wedstrijden" en "Laat Messi gerust"

De trainer van FC Barcelona heeft op de vooravond van de match tegen Betis Sevilla zijn stem laten horen over de gang van zaken.

Het aantal wedstrijden dat zijn ploeg moet afwerken ligt, mede door de coronacrisis, voor Koeman veel te hoog. "We moeten de spelers helpen. Ik hoop dat de FIFA en de UEFA aan de spelers zullen denken om het aantal wedstrijden te verminderen. Dit is te veel”, was Koeman duidelijk.

Volgens Koeman heeft de vermoeidheid en het reizen veel blessures tot gevolg. “Deze kalender is dodelijk voor de spelers en ik ben niet de eerste die dat zegt. We moeten een einde maken aan deze situatie."

Koeman liet zich ook uit over Lionel Messi. Hij hoopt dat het goudhaantje in Barcelona blijft. "Er is maar één persoon die daarover kan beslissen. En dat is hij zelf. De club en ik kunnen alleen maar hopen dat hij nog vele jaren wil blijven.”

Hij vroeg ook zijn speler met rust te laten over de kwestie. “Wij moeten zorgen dat 'Leo' zich goed voelt, dat hij blij is. Dat is hij nu. Die Messi hebben we nodig. Hij heeft er zin in, hij geeft ons veel energie en helpt het team enorm op het veld. Hij heeft zijn toekomst in zijn eigen handen."