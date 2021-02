Ex-speler Anderlecht ziet Cypriotisch avontuur al na twee weken in het water vallen wegens overgewicht

Alexander Büttner koos amper twee weken geleden voor een nieuw avontuur in Cyprus, maar daar is ondertussen al een einde aan gekomen. Hij zou zelfs met overgewicht zijn aangekomen op de club.

De 31-jarige linksback tekende nauwelijks twee weken geleden bij Apollon Limassol, onder voorbehoud van de medische keuring, een contract tot 2022. Maar volgens Cyprus Times is de Nederlander er niet in geslaagd om te slagen voor zijn medische tests. Daarom werd er in onderling overleg besloten om het contract weer te ontbinden.

Alexander Büttner heeft ook een verleden in de Belgische competitie, hij werd in 2016 door Dinamo Moskou uitgeleend aan Anderlecht. Bij paars-wit speelde de verdediger in totaal 14 wedstrijden en trof hij ook één keer raak. Büttner was in het verleden ook actief bij Manchester United.