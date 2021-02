Club Brugge won autoritair bij Waasland-Beveren, maar: "we hadden match sneller moeten afmaken"

Mats Rits was weer een van de aanjagers bij Club Brugge. Solide in zijn passing en erg scherp in de pressing. Rits speelt al maanden op een constant niveau. De 27-jarige middenvelder is niet meer weg te denken uit het elftal van Philippe Clement.

Club Brugge rijgt de overwinningen aan elkaar en dan raakt een mens wel eens de tel kwijt. "We zitten nu aan zes overwinningen op rij", opende Mats Rits. "Acht zelfs? Ah, ok! Dat is uiteraard goed, maar we moeten zeker de werkpunten meenemen. Het kon beter vandaag." "Mede doordat het zolang 0-1 blijft, bleven zij het vertrouwen hebben om ervoor te blijven gaan. We hadden op de counter de match al veel sneller moeten afmaken", beseft de middenvelder. "Daar ga ik onze spitsen toch eens op attent maken", knipoogde Rits. "Met hun kwaliteiten moeten die ballen gewoon binnen." Niet toevallig was Noa Lang, die onlangs voor de derde keer op rij tot Player of the Month werd verkozen bij Club Brugge, de matchwinnaar. "Tja, het is plezant om met zo iemand samen te spelen. Die jongen kan wel wat ballen", besloot Mats Rits, die een gooi doet naar het understatement van het seizoen.