Lamkel Zé laat opnieuw van zich spreken met opvallende viering: "Ik kan hem niet vastbinden"

Antwerp heeft deze middag de derby gewonnen tegen Beerschot. Het werd 1-2 na doelpunten van Lamkel Zé, Gerkens en Frans. Lamkel Zé liet opnieuw van zich horen met een opvallende viering.

Na zijn doelpunt ging Lamkel namelijk zitten in de tribunes. Daarna liet hij ook nog iets zien op een shirt dat hij onder zijn truitje aan had en de scheidsrechter vond het genoeg om hem een gele kaart te geven.

Franky Vercauteren was tevreden over de prestatie van Lamkel Zé, maar hij vindt dat zo'n dingen zoals die viering er nog uit moeten. "Ik kan hem niet vastbinden. Ik heb er hem over aangesproken. We gaan het hem proberen af te leren, maar er zijn er nog bij andere ploegen die dat doen. Daar wordt dan niet over gepraat", aldus Vercauteren op de persconferentie na de wedstrijd.

Vercauteren dacht er even aan om Lamkel Zé al vroeger te wisselen, maar hij liet hem staan, wat dus goed heeft uitgepakt. "Hij kan wel wat wedstrijden na elkaar aan. We hebben even getwijfeld om hem te wisselen, maar dan heeft hij zich herpakt. Hij kan een match beslissen, maar de winnaar is de ploeg. Dankzij de hulp van de ploegmaats kan hij mee een match beslissen", legde de trainer uit.