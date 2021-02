📷 Goed nieuws voor Antwerpse voetbalfans: winterschade op Het Kiel lijkt mee te vallen

Het heeft de voorbije nacht heel wat gesneeuwd in ons land. Met als gevolg een wit sneeuwtapijt, ook op onze Belgische voetbalvelden. Eerder laste de Pro League alle wedstrijden in 1B al af, ook in Nederland zal de bal zondag niet rollen. Maar wat in 1A?

Het was dus bang afwachten, er staat zondag namelijk een belangrijke derby op het programma. Maar de eerste beelden lijken geruststellend. De veldverwarming op Het Kiel lijkt vannacht zijn werk gedaan te hebben. Daarnaast zijn de eerste medewerkers ook bezig met sneeuw te ruimen. Goed nieuws dus voor de Antwerpse voetballiefhebbers. Veldverwarming heeft z’n werk gedaan. De schoppen doen de rest. Zoals het er nu naar uitziet, straks een derby! pic.twitter.com/yYLrwdVh5i — Sven Van den Abbeele (@SvenAbbeele) February 7, 2021 Het ligt hier heel vettig, maar niet hard. Er gaat gewoon gespeeld worden, denk ik. #BEEANT pic.twitter.com/mDjdKK2H9E — Koen Frans (@koenfrans) February 7, 2021





