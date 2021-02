Moet Frank de Boer opkrassen bij Oranje? 'Opvolger al bekend'

Frank de Boer is nog niet zo lang aan de slag bij het Nederlandse elftal, maar volgens een Spaans voetbaltijdschrift mag hij die taak binnenkort al beëindigen.

Het Spaanse voetbaltijdschrift Don Balon schrijft dat Frank de Boer bijna mag opkrassen bij het Nederlandse elftal. Ronald Koeman van FC Barcelona zou na het EK de taken van de Boer overnemen.

Volgens Don Balon wordt het duel tussen FC Barcelona en PSG in de Champions League bepalend voor zijn toekomst in Spanje. Koeman zou een voorstel van Oranje op zak hebben om Nederland te coachen op het WK van 2022 in Qatar.

De job van Koeman op Camp Nou is er allerminst eentje vol zekerheid, zeker met de aankomende presidentsverkiezingen. Koeman heeft in Barcelona nog een contract tot midden 2023.