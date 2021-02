Spitsenkoppel KV Oostende extra wapen in de strijd om play-off 1? 'Ik had nochtans graag mijn derde gemaakt'

Zaterdagmiddag won KV Oostende overtuigend met 3-1 van STVV. Met deze driepunter doken de kustboys de top 4 binnen maar begint het ook stilaan te dromen van meer. Achteraf benadrukte de ploeg nog eens dat ze een hechte groep vormen. Een extra wapen in de strijd om play-off 1?

KVO beschikt over twee uitstekende spitsen, want naast Sakala verkeert ook Makhtar Gueye in goede doen. Met een dubbele treffer zette hij zijn ploeg op weg naar een deugddoende overwinning. Een kwartier voor het einde ging de bal voor een tweede keer op de stip, de ideale gelegenheid voor het aanspeelpunt om zijn hattrick te vervolledigen: “Ik gunde Fashion Sakala die tweede strafschop. Het belangrijkste is dat die binnenging. We zijn goede ploegmakkers en komen goed overeen”, vertelde hij achteraf op de persconferentie.

De Senegalees had nochtans graag de mogelijkheid vanop de stip benut, maar deed dat dus niet. Daar zit zijn trainer ook ergens voor tussen: “Ik had graag mijn derde gemaakt. Onze coach hamert op het groepsgevoel, hij wil dat we één familie vormen.”