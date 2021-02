Eden Hazard spreekt tijdens blessure en verklapt hoelang hij nog wil voetballen

Eden Hazard zat dit seizoen al meer aan de kant dan dat hij inzetbaar was. Van zijn overgang naar Real Madrid heeft hij nog niet veel kunnen genieten.

De blessures van Rode Duivel Eden Hazard volgden zich sneller op dan wat dan ook. Toch laat Hazard het kopje niet hangen, ook al stond hij voor Real nog maar 35 keer tussen de lijnen. En dat voor 100 miljoen euro die Real betaalde aan Chelsea.

Trainer Zinédine Zidane liet zich al uit over de blessures. “Soms zijn dit dingen die gebeuren in het leven van een speler. Hij moet het accepteren en iets veranderen om te proberen de situatie anders te maken. Hij is de eerste die goed wil zijn. We hebben hem nodig op 100 procent”, reageerde de coach.

Eden Hazard reageerde nu ook zelf op zijn afwezigheid. “Ik heb het geluk dat ik thuis ben wanneer ik geblesseerd ben”, aldus Hazard aan ‘On the Front Foot’. “Ik heb mijn gezin om mij erdoor te sleuren. Het is dus niet het einde van de wereld voor mij omdat ik tijd kan spenderen met mijn kinderen. Als je alleen en geblesseerd bent, dan kan het zwaar worden. Maar ik heb mijn familie om mij te steunen.”

Want tijd heeft Hazard wel. Hij spreekt zelf over nog minstens vijf of zes jaar voetballen in het interview. “Wanneer je geblesseerd bent, kan je ook maar zoveel doen als je kan. Je kan harder werken om sneller te genezen, maar mijn blessures hebben gewoon tijd nodig. Ik moet gewoon afwachten, er hard voor werken en intussen tijd spenderen met mijn gezin.”