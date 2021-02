"Hopelijk goede veldverwarming op hun veld": Mbaye Leye houdt zijn hart een beetje vast, maar wil vol naar 'zijn' Heizel

Standard trekt op dinsdagavond naar het Guldensporenstadion voor een duel in en tegen Kortrijk. Mbaye Leye houdt zijn hart vast.

De match dinsdag zou wel eens in besneeuwde en erg koude omstandigheden kunnen worden gespeeld. En dat kan voor problemen zorgen.

Vier finales

"Laat ons hopen dat hun veld goed verwarmt is", aldus Leye op zijn persconferentie in Luik op maandag. "De Beker is voor mij speciaal."

"Ik heb vier keer in het Koning Boudewijnstadion gestaan en we willen daar ook dit jaar vol voor gaan. Kortrijk is wel een ploeg die altijd voor moeilijkheden zorgt, dus we gaan er klaar voor moeten zijn."