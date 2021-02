Romelu Lukaku is gegeerd wild: na Manchester City meldt ook andere Europese grootmacht zich

Romelu Lukaku is in de Serie A bezig aan een uitstekende periode. Het wekte daarmee ook de nodige interesse op uit het buitenland. Eerst informeerde Manchester City al eens naar de diensten van de Rode Duivel. Nu vervoegt ook een andere Europese topclub zich in de strijd om zijn handtekening.

De spits werd de afgelopen maanden al veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar het Manchester City van Kevin De Bruyne, maar volgens The Atletic probeert nu ook Paris Saint-Germain hem naar de club te halen. Het hoopt zijn aanval te versterken met het imposante lijf van Lukaku. Beide hebben zeker de financiële middelen om Lukaku binnen te halen, de vraag is alleen of hij zelf een nieuw avontuur ziet zitten. De 27-jarige Rode Duivel voelt zich namelijk goed in de Italiaanse modestad en beschikt er ook over uitstekende statistieken: 14 doelpunten in 20 Serie A wedstrijden.