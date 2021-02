Radja Nainggolan ontvangt sneer uit Rome: "Hij is een leugenaar"

Radja Nainggolan kent opnieuw een moeilijk seizoen. Hij kwam bij Inter Milaan maar niet aan spelen toe en vertrok op huurbasis naar zijn grote liefde Cagliari, maar daar vechten ze nog steeds om het behoud. Nu ontvangt hij ook stevige kritiek vanuit het kamp van ex-ploeg AS Roma.

Momenteel loopt het droomhuwelijk tussen beide partijen nog niet van een leien dakje. De club pakte sinds zijn terugkeer nog maar één punt, Nainggolan heeft er ook zijn statistieken nog niet kunnen bijwerken. Een groot contrast dus met zijn succesperiode bij AS Roma. Hij was er ook enorm geliefd, al kreeg hij plots stevige kritiek te verwerken van Walter Sabatini, die onze landgenoot ooit overkocht van Cagliari: “Nainggolan is geen goeie kerel”, vertelt hij.

De liefde tussen beide personen lijkt dus voorbij. Il Ninja speelde nochtans 4,5 seizoenen voor AS Roma: "Toen hij aankwam dacht ik de beste deal van mijn carrière te hebben gemaakt. Zijn tackles waren geweldig. Maar hij is een leugenaar. Hij was altijd wel ergens. Het is verschrikkelijk voor een profvoetballer om dronken betrapt te worden buiten een nachtclub", verklaarde de ex-sportief directeur van AS Roma.