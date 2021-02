Union Saint-Gilloise doet er alles aan om het veld in orde te krijgen voor bekerwedstrijd van donderdag tegen Anderlecht

De koudegolf in België baart Union Saint-Gilloise, die donderdag Anderlecht ontvangt in de Beker van België, zorgen. Ze moeten er namelijk alles aan doen om het veld speelklaar te krijgen.

Union Saint-Gilloise speelt donderdag de wedstrijd van het jaar tegen Anderlecht in de Beker van België. Het stadion van de 1B-club beschikt echter niet over een volledig verwarmd veld. Daardoor werd het hele veld met een zeil afgedekt om het te beschermen tegen de kou en de hevige sneeuwval. Er zijn ook warmtekanonnen geïnstalleerd om te voorkomen dat de grond bevriest.

De ploeg traint deze week in het nationaal centrum in Tubeke waar de spelers ook binnen kunnen werken. Enkele vrijwilligers zijn ondertussen druk in de weer om de sneeuw van het zeil te verwijderen.