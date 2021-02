Jonge Duivels plannen in maart dubbele confrontatie tegen sterke tegenstander

De Jonge Duivels zullen ook in maart hun werkzaamheden hervatten. Er staan enkele oefenwedstrijden op het programma ter voorbereiding voor de EK-kwalificatiecampagne die in september van start zal gaan.

De Belgische voetbalbond maakte woensdag bekend dat de troepen van Jacky Mathijsen binnenkort twee oefenmatchen gaan spelen. Op 26 en 29 maart zullen ze twee keer spelen tegen Frankrijk. Zij plaatsten zich wel voor het EK onder 21.

In september zullen ze beloften beginnen aan hun EK-kwalificatie, dat in 2023 zal plaatsvinden in Roemenië en Georgië. Onze Jonge Duivels kwamen in groep 1 terecht en nemen het in de kwalificatiewedstrijden op tegen Denemarken, Turkije, Schotland en Kazachstan. De negen groepswinnaars en de beste nummer twee plaatsen zich rechtstreeks voor het EK. De overige acht die tweede werden in hun groep spelen barragewedstrijden voor de laatste vier tickets.