Leye misnoegd over veld en startuur van bekerduel in Kortrijk: "Achja zo gaat het zeker? Mensen met geld bepalen alles"

Het bekerduel tussen KV Kortrijk en Standard zal zeker geen schoonheidsprijs winnen. In de barre koude worstelde Standard zich toch naar de volgende ronde. Al was trainer Leye wel wat misnoegd over de kalender.

Het Guldensporenstadion in Kortrijk ligt zo'n 200 kilometer van Sclessin verwijderd. De Rouches moesten dus een tweetal uur in de bus zitten voor ze arriveerden in Kortrijk. "Op een dinsdagavond om 20u45 in Kortrijk spelen, er zijn leukere dingen", klinkt het bij Mbaye Leye op de persconferentie.

"Het veld maakte het er ook niet eenvoudiger op. Het zijn lastige omstandigheden maar dat gebeurt vaker in België en zal in de toekomst nog gebeuren. Geld beslist hier over de wedstrijduren en data dus het zal zeker niet de laatste keer zijn", aldus Leye.

"We hebben in de eerste helft nog geprobeerd om te voetballen maar beide ploegen moesten regelmatig teruggrijpen naar de lange bal. In de tweede helft kwam Kortrijk wat meer opzetten maar de kwalificatie is dan toch binnen, dat is het belangrijkste", is zijn analyse.

Leye bekerspecialist

Als speler won leye driemaal de beker met drie verschillende clubs: AA Gent, Standard Luik en Zulte Waregem. Hij is nog altijd in de running om de trofee voor de vierde keer te winnen, de eerste keer als trainer. Of is de competitie niet dat tikkeltje belangrijker?

"Iedereen weet dat ik zo'n bekercompetitie wel leuk vind. Goed presteren in de beker kan je bovendien ook motiveren voor de competitie. We hebben in de competitie enkele wedstrijden al niet meer kunnen winnen, dus deze zege zal zeker helpen voor het vertrouwen. Je weet op voorhand dat je bepaalde doelen in de competitie moet behalen, maar dat betekent niet dat de beker niets voorstelt", is zijn besluit.