Officieel: Cercle Brugge heeft met oud-Tunesisch international extra assistent beet

Cercle Brugge koos na het afscheid van Paul Clement voor het duo Yves Vanderhaeghe en Thomas Buffel. Woensdag sloot ook Radhi Jaïdi zich aan bij de technische staf.

De 45-jarige Tunesische Engelsman zal samen met Thomas Buffel de taak van assistent-trainer op zich nemen. De nieuwkomer krijgt bij de Vereniging een contract tot het einde van het seizoen: "“Ik hoop dat mijn ervaringen helpen om de ambitieuze doelstellingen van de club te verwezenlijken. Ik kan niet wachten om van start te gaan”, vertelde hij in een interview aan zijn club.

In het verleden was Jaïdi als speler actief in de Premier League bij onder meer Bolton, Birmingham en Southampton. De centrale verdediger verzamelde ook 105 caps voor de Tunesische nationale ploeg. Hij coachte al verschillende jeugdploegen van Southampton. In 2019 trok hij naar de Amerikaanse tweede klasse om er Hartford Athletic te trainen.

Het drietal krijgt de lastige taak om de West-Vlamingen te redden van degradatie. In de stand staat het pas op een zeventiende en voorlaatste plaats. Het telt amper één punt meer dan rode lantaarn Waasland-Beveren.