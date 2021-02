Standard heeft 120 minuten en strafschoppen nodig maar gaat wel door tegen KV Kortrijk

In de 8e finales van de Croky Cup heeft Standard zich niet zonder moeite geplaatst voor de kwartfinale. Daarvoor hadden de Rouches wel strafschoppen nodig tegen Kortrijk.

Op voorhand was al duidelijk dat het moeilijk voetballen zou zijn op het veld in Kortrijk. De sneeuw lag nog gedeeltelijk op het veld, dat op sommige plaatsen beenhard was. Maar op andere plaatsen was het veld dan weer heel drassig waardoor het kiezen van goed schoeisel zeer lastig was voor de spelers.

In de eerste helft was het voor de aanwezige pers lastig om zich te verwarmen aan het spel dat de 22 protagonisten op de mat brachten. Het werd snel duidelijk dat het eenvoudiger zou worden om te scoren via een stilstaande fase dan via een goed uitgespeelde aanval. Maar een vrije trap op een interessante positie werd door Carcela de nek omgewrongen.

Na een corner van Carcela bleef de bal dan toch even hangen in het Kortrijkse strafschopgebied. Bokade stuitte op Jakubech en in de herneming kon ook Laifis niet profiteren. Maar 5 minuten later was het wel raak voor de Cyprioot. Hij klom het hoogste op een corner van Carcela en knikte de bal binnen. Een niet onverdiende voorsprong voor Standard, dat zeker de betere ploeg was in de eerste helft.

Ander Kortrijk in tweede helft

Kortrijk komt beter voor de dag in de tweede helft en na een tiental minuten testte Selemani als eerste de vuisten van Henkinet, maar de tweede Luikse doelman pareerde de bal goed uit zijn doel. Enkele minuten later moest hij zich opnieuw laten gelden op een poging van Ocansey.

Tot echte grote kansen kwam het niet meer. Tapsoba kon wel meermaals een counter op gang trekken maar kon niet profiteren van de ruimte die hij kreeg.

En dat zou hij zich gaan beklagen in de blessuretijd want Selemani had een fantasietje in zijn hoofd en voerde dat ook perfect uit. Vanop zo'n 25 meter viseerde hij de verste winkelhaak met een hoge boogbal. Henkinet stond aan de grond genageld en zag de bal in zijn doel verdwijnen. De spelers moesten dus nog een halfuur verlengingen spelen.

© photonews

Dubbeltje op zijn kant

In de verleningen kon het beide kanten opgaan, al was het vooral Kortrijk dat moed putte uit de late gelijkmaker. De ingevallen Gueye kwam nog het dichtste bij een doelpunt maar kon niet genoeg kracht zetten op zijn poging.

In de strafschoppenreeks bleven beide ploegen foutloos tot de 4e penalty. Bij een 3-3 stand miste Muleka zijn strafschop en kon Kortrijk zich op voorsprong hijsen. Maar de elfmeter van Derijck werd gepakt door Henkinet. Beide ploegen gingen door tot een 5-6 stand. Sainsbury trapte zijn penalty op de paal waardoor Standard zich kon kwalificeren voor de kwartfinale.