Felice Mazzu schat kansen niet hoog in en had enkele mooie woorden voor collega bij paars-wit : "Vincent Kompany is één van de beste trainers in België"

Donderdagavond zal Union in het Dudenpark Anderlecht ontvangen. Een Brusselse derby waar dus ongetwijfeld veel op het spel zal staan, maar Felice Mazzu heeft vooral veel respect voor zijn collega Vincent Kompany.

In 2018 kreeg Anderlecht in eigen huis een pandoering te verwerken. Youssoufou Niakaté speelde een uitstekende wedstrijd en trof maar liefst driemaal raak: 0-3. Een serieuze kater voor paars-wit.

Donderdagavond krijgt het dus een herkansing. Het zal een aangenaam duel te worden met langs de zijlijn twee grote namen in het Belgisch voetbal. Mazzu zag afgelopen weekend zijn tegenstander een sterke wedstrijd spelen op het veld van zijn ex-club KRC Genk. Daarom schat hij zijn eigen kansen niet echt hoog in: "Ze hebben met de overwinning op het veld van Genk een belangrijke stap gezet. Ik zag een goed georganiseerd elftal dat met veel maturiteit speelde. Voor Union wordt het moeilijk, misschien zelfs onmogelijk, om hen te kloppen", verklaarde hij via de officiële kanalen van zijn club.

Toch hoopt de trainer op een stunt en raadt hij zijn spelers aan om te genieten: "Het is voor de spelers, technische staf, supporters en bestuur een geweldige ervaring om de confrontatie aan te gaan met de grootste club van het land. En voor mij in het bijzonder is het spannend om het op te nemen tegen Vincent Kompany, die wat mij betreft een van de beste trainers in België is."