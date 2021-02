Even gelinkt aan een terugkeer naar België, maar Najar (ex-Anderlecht) kan nu opvallende transfer maken

De wintermercato is al een tijdje gesloten, maar toch zijn er voor sommige clubs nog zaakjes te doen. Zo zijn er nog enkele interessante vrije spelers op de markt. Andy Najar is er zo één van.

De Hondurese flankspeler kende een succesvolle periode, maar vooral veel blessureleed bij RSC Anderlecht. Najar ging daarna in de Verenigde Staten zijn geluk beproeven bij Los Angeles FC.

De Amerikaanse topclub besloot echter om zijn contract niet te verlengen en zo zit de 27-jarige momenteel zonder club.

In januari doken er geruchten op over een mogelijke terugkeer naar België, meer bepaald Zulte Waregem en Standard hadden een oogje op de rechtsachter. Daar kwam uiteindelijk niks van in huis, net als van de overstap naar DC United, het nieuwe team van Hernan Losada en Nicolas Frutos.

Volgens journalist Jorge Rivera kan Najar nu terugkeren naar thuisland Honduras, waar topclub CD Olimpia hem graag zou willen binnenhalen.