Stille leider uit Genkse kleedkamer zet zijn coach uit de wind: "Het is gewoon fout om daar de trainer meteen op af te rekenen"

Na de vijf op 21 in de competitie, pakte Genk een deugddoende zege tegen de buren uit Sint-Truiden in de beker. Zo krijgt coach John Van den Brom opnieuw wat ademruimte, want de stoel van de Nederlander begon een klein beetje te wankelen.

Van een ontslag was er natuurlijk nog geen sprake, maar het kan snel gaan in de voetbalwereld. Dat weet ook Bryan Heynen, die pleit voor meer krediet en stelt dat de spelersgroep nog altijd vol achter hun coach staat. "Het is eigen aan de voetbalwereld dat er in een mindere periode altijd naar de trainer wordt gekeken", zegt de middenvelder aan Het Laatste Nieuws. "We zijn dit seizoen toe aan onze derde coach. Hoelang is John van den Brom hier? Hij heeft niet eens een voorbereiding gekregen om zijn stempel te drukken. Het is gewoon fout om daar de trainer meteen op af te rekenen. De groep staat achter hem."





