Club Brugge blijft bekende fans in Nederland sprokkelen, nu valt ook Ronnie Flex voor Blauw-Zwart

Club Brugge heeft veel Nederlanders rondlopen in de selectie en dat heeft zo zijn gevolgen. Want in Nederland beginnen ze blauw-zwart te ontdekken en worden ze fan.

Ook bekende Nederlanders deden recent een 'coming out' als Club-supporter. Lil' Kleine deed dat in 2017 al, recent is daar ook rapper Ronnie Flex bijgekomen. Op Twitter laat hij weten dat hij dringend een shirt nodig heeft van Brugge, een kar waar Club zelf graag mee opspringt door de link richting hun webshop te delen. Hey @RonnieFlex2907, check zeker eens https://t.co/W1iigwhHUR! 😎 https://t.co/XvY7HJN93K — Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 12, 2021 Ronnie Flex is ook in ons land bekend met hits zoals Drank & Drugs, Loterij en Miljonair. Met Denswil, Vormer, Lang, Chong en Dost heeft Club 5 Nederlandse spelers in haar rangen die allemaal basisspeler kunnen zijn.