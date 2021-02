Club Brugge geeft 16-jarig talent (geboren in 2005!) meteen een contract tot 2023

Club Brugge heeft vrijdag jeugdspeler Noah Mbaba zijn eerste profcontract aangeboden. De16-jarige verdediger kwam vorige zomer over van Racing Genk en mocht al twee keer spelen bij Club NXT.

Noah Mbamba werd in januari 16 jaar en is dus geboren in 2005, daarmee is hij een van de jongste profvoetballers in het land. Sinds zijn verjaardag speelde hij al twee wedstrijden mee bij Club NXT en die konden het bestuur overtuigen om hem een contract te geven tot 2023.

"Ik droom ervan om het WK en de Champions League te winnen", klinkt het bij de speler zelf. "Het is een belangrijk moment in mijn carrière, mijn eerste profcontract. Ik houd ervan om met de bal te lopen en kijk op naar spelers zoals Pogba, Ndombele en Ramos",, wat meteen zijn verdedigende speelstijl verraadt.

Mbamba maakt het seizoen uit bij Club NXT en zal de voorbereiding op volgend seizoen starten bij de A-kern.