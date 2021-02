Het veld is er alvast klaar voor!

Vanavond spelen KV Oostende en Racing Genk een belangrijke wedstrijd in de strijd voor Play-Off 1. Eén excuus kunnen beide trainers alvast na de wedstrijd niet gebruiken.

De afgelopen dagen en weken lagen de Belgische voetbalvelden er niet altijd even goed bij. De winterse omstandigheden zorgden voor een glijpartij ofwel moest er gevoetbald worden in een modderpoel. Bij KV Oostende hebben de greenkeepers er alles aan gedaan om de wedstrijd in ideale omstandigheden te laten doorgaan.

Dankzij een combinatie van veldverwarming en een zeil ligt de grasmat er piekfijn bij voor de wedstrijd tegen Racing Genk. Hopelijk is dit een voorbode van een spektakelstuk van beide teams die aanvallend voetbal prediken.