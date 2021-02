Futsallegende Ahmed Sababti speelde ooit drie wedstrijden voor Antwerp: "Wauters vertelde me dat alles in orde ging komen"

Anno 2021 is Antwerp een gestructureerde topclub. Nog niet zo heel lang geleden ging het er heel wat minder gestroomlijnd aan toe op de Bosuil. Iets wat Ahmed Sababti, een van de beste Belgische zaalvoetballers, aan de hand van deze anekdote illustreert.

We schrijven 2010. Antwerp vertoeft in de krochten van tweede klasse en kreeg een transferverbod opgelegd. Om de kern in het tussenseizoen te versterken, probeerde de Great Old via een testweek alsnog de nodige spelers te rekruteren. Dit alles onder toeziend oog van de betreurde Colin Andrews, die T1 in Deurne Noord was.

Een van de spelers die ging testen, was Ahmed Sababti, toenmalig Zaalvoetballer van het Jaar. “Het was bekend dat Antwerp in die periode een heel woelige club was. Ik had op mijn 24e al heel wat bereikt in de zaal en wilde aftasten waar mijn limieten als veldvoetballer lagen”, vertelt Sababti. “Als rasechte Antwerpenaar kon ik niet beter zitten dan bij Antwerp. De testweek duurde vijf dagen, maar na twee dagen kwam voorzitter Eddy Wauters naar mij toe. Hij zei me dat hij genoeg had gezien. Ik mocht even op vakantie en zou een contract krijgen. Helemaal in de wolken ging ik naar huis: ik zou een Antwerpspeler worden.”

© Photonews

Contract blijft uit

Ahmed Sababti meldt zich in juli voor de voorbereiding. “Ik tekende mijn aansluitingskaart, trainde en speelde enkele oefenwedstrijden mee. Het beloofde contract bleef echter uit.” Eddy Wauters gaf aan dat het een kwestie van tijd was. Van zodra het transferverbod zou worden opgeheven, lag het contract klaar. Maar begin augustus kwam er nog steeds geen schot in de zaak.

“Toen vertelde Eddy Wauters me doodleuk dat ik deel uitmaakte van de A-kern, maar voorlopig geen contract zou krijgen. Met andere woorden: ik moest het zaalvoetbal, het amateurvoetbal én mijn job opzeggen om quasi gratis te gaan voetballen voor Antwerp. Dat kon ik uiteraard niet maken”, geeft Sababti aan.

“Sindsdien combineer ik het veld-en zaalvoetbal, zoals ik altijd gedaan heb. Het hoofdstuk bij Antwerp is voor mij niet uitgedraaid zoals ik hoopte. Toch ben ik vooral blij voor Antwerp dat ze uit het dal zijn geklommen en ze weer succesvol zijn”, besluit Ahmed Sababti.

Zesde plaats

Antwerp eindigde dat seizoen op een zesde plaats in de tweede klasse, met spelers als Kevin Baert, Bart Van Zundert, Darko Pivaljevic, Kevin Oris, Benjamin Lambot en Alexandre Di Gregorio. De titel ging naar OHL. Pas in 2017 beukte de Great Old de poorten naar 1A weer open.