Verheyen ziet verschillende profielen die Witsel kunnen vervangen op het EK: "Intrinsiek heeft hij evenveel talent als Sambi"

Axel Witsel viel bij Borussia Dortmund uit met een langdurige blessure en mag zo goed als zeker een kruis maken over het Europees Kampioenschap van deze zomer. De discussie wie de Rode Duivel moet gaan vervangen is volop aan de gang, en ook Gert Verheyen heeft zo zijn mening.

Na zijn stijgende vormcurve bij Anderlecht schoof Vincent Kompany zijn pupil Sambi Lokonga al naar voren als een mogelijke optie. Verheyen gaat er in Het Nieuwsblad dieper op in.

“Het zou vroeg zijn. Waarom zijn wij eigenlijk op zoek naar een witte merel? Kijk in de eerste plaats naar wie daar al speelde. Leander Dendoncker dus, wekelijks aan de slag in de Premier League. Of telt die niet meer mee? De Duivels hebben ook al met De Bruyne en Tielemans gespeeld. Heel aanvallend, ja, maar in die eerste rondes gaan we toch niet op onze eigen helft staan, hè.”

Mangala

Bij de nationale beloften krijgt Sambi de assistentie van Orel Mangala op het middenveld. “Op voorsprong is Orel de beste om in te brengen. Je verliest geen enkele bal meer. Intrinsiek heeft hij evenveel talent als Sambi. Hij is alleszins nog balvaster."

"Zag je die kans die Sambi Lokonga in de tweede helft weggaf aan Union? Als dat in de voeten van Vormer is, kan je de bal uit het net gaan plukken, hè. En waarom hebben we het dan niet over Mats Rits? Of is Sambi nu al beter misschien? Voor de nationale ploeg moet je toch matchen gespeeld hebben die de Jupiler Pro League overstijgen. Zeker op die positie.”