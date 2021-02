Dit is de Duivelse weg naar de Europese titel: "Dat kunnen de Rode Duivels fantastisch goed"

2021 moet hét jaar van de Rode Duivels worden. Sommige criticasters wijzen op het feit dat de Belgische nationale ploeg de leeftijd tegen heeft. Marc Degryse verwacht niets minder dan gouden medailles.

Deze zomer staat het EK op het programma. Als dessert kan België in het najaar ook de Nations League op het palmares schrijven. Enig probleem: is de leeftijd - vooral in de defensie - niet te oud?

“Ze zijn nog niet te oud”, aldus Marc Degryse in Het Laatste Nieuws. “Jan Vertonghen heeft al meermaals aangehaald dat de traditionele toplanden niet staan te springen om tegen België te voetballen.”

Ook op het WK 2022 in Qatar heeft deze generatie nog de kans om een wereldtitel te pakken

Op het voorbije grote toernooi werd de Belgische trein uiteindelijk gestopt door Frankrijk. “Zij kunnen twee gelijkwaardige elftallen opstellen, hé. Maar we moeten ze eens kunnen kloppen. We moeten eens op voorsprong komen. En dan counteren. Dan kunnen de Rode Duivels fantastisch goed.”

Toch is het niet dé laatste kans volgens de voormalige Rode Duivel. “Ook op het WK 2022 in Qatar heeft deze generatie nog de kans om een wereldtitel te pakken. Maar daarna is het voorbij en is het de beurt aan de volgende generatie.”