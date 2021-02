Adnan Januzaj sneert naar ex-coach bij Manchester United: "Als jonge snaak moet je gewoon je mond houden"

Adnan Januzaj stond in het verleden bij Manchester United gekend als het nieuwe wonderkind, maar na de komst van Louis Van Gaal had hij geen toekomst meer op Old Trafford. Ondertussen is de Rode Duivel al enkele jaren in Spanje aan de slag, maar sneerde hij in een interview nog naar zijn ex-trainer.

Het voormalig toptalent kon rekenen op het vertrouwen van Sir Alex Ferguson en David Moyes. Hij kreeg er voldoende speelkansen en zat gewoonweg goed in zijn vel. Tot Louis Van Gaal het roer bij het rode gedeelte uit Manchester overnam: "Onder Moyes kreeg ik wedstrijden om mezelf te tonen aan het grote publiek, maar toen kwamen er nieuwe trainers en die wilden de nodige ervaring in het team. Als jonge snaak moet je gewoon je mond houden en doen wat je gevraagd wordt. Onder Van Gaal speelde ik maar één van de zes matchen, dan vraag je toch af wat je hier nog doet", vertelde hij in een interview aan ESPN.

Hij maakte ook de vergelijking tussen Sir Alex Ferguson en Van Gaal. Die eerste zou in de kleedkamer ook in moeilijke tijden vol lof gesproken hebben over het elftal, maar de aanpak van de Nederlander was volgens Januzaj teleurstellend: "Hij was altijd boos, zelfs bij een slechte pass begon hij op je te roepen. Niet alleen bij mij, maar ook bij de andere jonge jongens. Kijk maar naar Memphis Depay die nu het verschil maakt bij Olympique Lyon."

Adnan Januzaj droomde van een grote carrière bij de club, maar onder de Amsterdammer was zijn liefde voor Manchester United verdwenen. Hij wilde dan ook definitief vertrekken: "Als ik had kunnen vertrekken had ik dat gedaan, deze trainer geloofde niet in mij. Maar United wilde dat ik zou bijtekenen en ik dacht toen nog jaren te blijven. Achteraf had ik mijn zinnen resoluut gezet op een vertrek. Niet op huurbasis, maar definitief."

De inmiddels 26-jarige flankaanvaller is ondertussen aan zijn vierde seizoen bij Real Sociedad bezig. Dit seizoen was hij in La Liga goed voor twee doelpunten in veertien optredens.