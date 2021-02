Ondanks zware nederlaag geen paniek: "Toen ik hier kwam, stond er niemand onder ons, nu zijn we twee ploegen voorbij"

Moeskroen ging zwaar onderuit op bezoek bij AA Gent: 4-0. Achteraf reageerde coach Jorge Simao dan ook duidelijk.

"Dit is een zware nederlaag, maar tegen een erg sterke en goede tegenstander die veel beter was dan ons", aldus de coach van Moeskroen in een reactie na de 4-0 nederlaag.

"We speelden te zacht in de duels en hadden last met de ruimte in de rug van onze verdediging. De match heeft voor onze nederlaag gezorgd."

Strijd verder zetten

Toch ziet de coach ook lichtpunten: "We moeten onze strijd verder zetten. De voorbije 18 matchen sinds ik er ben pakten we 23 punten."

"Toen ik hier aankwam, stonden we laatste en hadden we niemand om naar beneden te kijken. Nu zijn we twee ploegen voorbij en we willen er nog meer voorbij."