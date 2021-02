Blessin en Van den Brom reageren na zespuntenmatch: "Ik heb dat wel aangehaald" en "Dat moet ik mezelf aanrekenen"

Voor Alexander Blessin was het opnieuw een triomf erbij, John van den Brom blijft met Genk zitten in de hoek waar de klappen vallen. De Nederlander zag hoe zijn ploeg het zichzelf weer eens moeilijk maakte. Samen met zijn spelers hoopt Van den Brom uit deze moeilijke periode te geraken.

Eerst het woord aan de winnende coach, Alexander Blessin. Die was niet euforisch en zag ook nog werkpunten voor zijn ploeg. "Onze backs stapten in als Ito diep ging. Daar hadden we problemen mee. In de eerste helft waren er bepaalde situaties waarbij we het technisch beter hadden kunnen uitspelen."

Schitterende mentaliteit

"Na de 1-1 dacht ik dat we ons terug in de match konden vechten en dat hebben we ook gedaan met een schitterende mentaliteit", vervolgde Blessin met de voor hem positieve punten. Was KVO ook geprikkeld door de kritiek van Genk na de afgelasting? "Ze zeiden dat we maar de accomodatie hadden van een 1B-ploeg. Ik heb dat wel aangehaald in de voorbereiding, ja, ik heb daar één zin over gezegd."

© photonews

"In het begin hadden we de wedstrijd in handen, maar het is niet gelukt om de wedstrijd in handen te houden en dat mogen we onszelf aanrekenen", concludeert Van den Brom na een nieuwe nederlaag. "Ik maakte me aan de rust serieus boos, want ik vond dat we geen lef meer toonden aan de bal. Dat had weinig met de tegenstander te maken, het was vaak vanuit een vrije positie."

Dat moest dus beter na de pauze. "Ik vond ook dat dat zo was, maar op een dodelijk moment maken zij een schitterend doelpunt. We waren fit, we hadden extra dagen om ons voor te bereiden. We hebben niet het verhoopte resultaat. Dat moet ik mezelf als coach aanrekenen, dat mag je ook de spelers en iedereen aanrekenen. Het was niet genoeg."

Nog zeven finales

Hoe komt Genk er weer bovenop? "Door veel te praten, mekaar de waarheid te zeggen en vooral samen te blijven." Met zijn allen aan hetzelfde zeel blijven trekken is volgens de coach cruciaal. "Ik hou me al gemakkelijk vast aan het cijfer zeven. Toen we zeven wedstrijden na mekaar wonnen, danste iedereen de polonaise. Nu hebben we zeven mindere wedstrijden achter de rug en volgen er nog zeven finales."