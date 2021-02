Past Pascal Struijk in het elftal van de Rode Duivels? "Hij heeft de stijl van Vincent Kompany"

Roberto Martinez wil zijn verdediging verjongen en informeerde daarom naar de diensten van Pascal Struijk. De Nederlander met Belgische roots is momenteel actief bij Leeds United. Daar greep hij zijn kans na enkele blessures, en doet hij het ook uitstekend.

Sinds 2018 maakt hij er vooral indruk met zijn polyvalentie. Zo kan de Nederlander plaatsnemen op het middenveld en op de linksachterpositie, maar blinkt hij het meeste uit centraal achterin: "Hij is een grote, sterke verdediger. Goed in de lucht, hard in de duels. Een beetje vergelijkbaar met Vincent Kompany", verklaarde Leeds-watcher Beren Cross in een interview aan Sporza.

Onder meer aanvoerder Liam Cooper en sterkhouders Robin Koch en Luke Ayling vielen dit seizoen uit met een blessure, daar heeft Struijk van geprofiteerd, al is volgens Cross de kans klein dat hij zijn basisplek zal kunnen behouden wanneer iedereen op het trainingsveld terugkeert: "Het zal vooral afhangen van hoe snel bepaalde spelers terugkeren uit blessure. Maar Marcelo Bielsa is geen trainer die iemand zomaar uit de ploeg zet. Hij zal dus nog wel even mogen genieten van zijn vaste plekje."

Daarnaast begrijpt Beren Cross ook de interesse van Roberto Martinez in de centrale verdediger. Hij beschikt op jonge leeftijd al over heel wat kwaliteiten: "Hij heeft potentieel om ver te geraken in het voetbal. Als het aan Leeds ligt, willen ze hem nog wel graag enkele jaren houden."