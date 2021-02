Bij Steven Gerrard is er geen sprake van onderschatting: "We spelen tegen een topteam in België morgen!"

Steven Gerrard laat zich niet uit zijn lood slaan tijdens een geïmproviseerde persconferentie. De coach van Rangers FC heeft veel respect voor Antwerp en wil er alles aan doen om door te stoten naar de volgende ronde in de Europa League.

De persconferentie van Rangers voor de wedstrijd ging normaal door in het Bosuilstadion. Vanwege vertraging met de vlucht ging deze niet door en werd er een geïmproviseerde persconferentie georganiseerd op de luchthaven van Glasgow.

Steven Gerrard heeft zijn huiswerk gemaakt voor deze wedstrijd: "We hebben Antwerp geanalyseerd en ze hebben vastgehouden aan hetzelfde systeem, ondanks dat er spelers ontbreken. We moeten het opnemen tegen een zeer ervaren manager en zij doen het goed in de competitie. Ik heb veel respect voor Antwerp en ik verwacht twee hele mooie wedstrijden."

De doelstelling van Gerrard is duidelijk: "We willen door naar de volgende ronde maar we bekijken het wedstrijd per wedstrijd. We moeten onze goede vorm van in de competitie overbrengen naar Europa. Onze spitsen (Roofe, ex-Anderlecht & Morelos) doen het goed de laatste tijd. Ik hoop dat ze dit morgen ook laten zien."

We spelen tegen een topteam in België morgen!

Gerrard sprak met veel respect voor Antwerp en er is geen sprake van onderschatting bij hem: "We weten dat het technisch niveau stijgt in zo een wedstrijden. We spelen tegen een sterk en technisch team morgen dat top is in België. Sinds het weekend hebben we volledig de focus gelegd op de wedstrijd tegen Antwerp. Mijn mannen zijn er klaar voor om een goede prestatie neer te zetten."