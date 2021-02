Hoe kan dit géén probleem zijn met Financial Fair Play? 'Met dit achterpoortje wil PSG het riante loon van Messi betalen'

Lionel Messi wordt met de regelmaat van de klok aan PSG gelinkt. Maar hoe wil de Franse landskampioen het enorme loon van de Argentijn betalen?

Het is een veelgestelde vraag. Met Neymar en Kylian Mbappé - de Fransman lijkt volgend seizoen ook nog in Frankrijk te voetballen - heeft PSG al twee absolute grootverdieners in de kern. Hallo, Financial Fair Play?

Ook Lionel Messi zal niet voor een bierbonnetje komen voetballen. Maar daar kan een mouw aan gepast worden. Het Laatste Nieuws weet dat de emir van Qatar en zijn onuitputtelijke kredietlijnen hier een oplossing kan voor zijn.

Achterpoortje?

Wat als Messi na zijn actieve voetbalcarrière (op papier) aan de slag gaat als ambassadeur van de steenrijke oliestaat? Dan kan Messi zijn riante loon - of toch op z’n minst een deel ervan - na zijn carrière opstrijken. Ook in Qatar zijn er achterpoortjes…