Hoe zit het met de transfer van Sergio Aguero van Man City?

Het contract van Sergio Aguero bij Manchester City loopt deze zomer af. Een verlenging heeft de Argentijn nog niet getekend.

De Argentijn is er ondertussen 32. Of hij een nieuw contract bij Manchester City tekent deze zomer is nog maar zeer de vraag.

In een interview met YouTuber Inai Lanos liet Aguero niet veel los. "Mijn contract loopt af en ik weet nog niet wat ik zal doen", zei Aguero. "Het eerste wat ik wil doen, is spelen. Op het einde van het seizoen zien we dan wel."

Veel speelde de spits dit seizoen nog niet. Hij begon drie keer aan een wedstrijd en viel zes keer in. Twee goals heeft hij op de teller staan. FC Barcelona is alvast geïnteresseerd in een transfersomvrije overgang, al krijgen ze wellicht nog de nodige concurrentie daarbij.