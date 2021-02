Gerkens voelt zich benadeeld na de wedstrijd tegen Rangers: "Er waren heel veel rare fases die altijd in hun voordeel waren."

Pieter Gerkens voelde zich na de wedstrijd benadeeld want er zat meer in voor zijn Antwerp.

Pieter Gerkens vond het een absurde wedstrijd: "De eerste goal die we tegenkrijgen was ongelukkig maar nadien hebben we ons goed hersteld en sterk de wedstrijd naar ons getrokken. Nadien waren het heel veel penalty's en heel veel rare fases die altijd in hun voordeel waren. Ik denk dat we nooit vier doelpunten mogen slikken. Als je zelf drie doelpunten maakt dan doe je een heel goede zaak maar als je er zelf vier binnenkrijgt dan heb je daar weinig aan."

Het is zuur dat we zoveel tegendoelpunten slikken

Antwerp had zeker nog de mogelijkheden om na de 3-3 op voorsprong te komen. Onder andere dankzij een goede kopbal van Seck en in de rebound De Laet. Die beide de bal niet voorbij de doellijn kregen. "We krijgen nog mooie kansen via De Laet, Seck en met Martin (Hongla) ook nog één. Het is zuur dat we zoveel tegendoelpunten slikken. Er valt nog alles voor te spelen daar. We hebben vandaag laten zien dat we kunnen scoren tegen Rangers en hopen dat we dit volgende keer over kunnen doen."