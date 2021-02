Nakaarten over Antwerp-Rangers met Cisse Severeyns: "Het leek wel de omgekeerde wereld bij Antwerp"

Rangers zadelde Antwerp met een fikse kater op. Na een doldwaze partij kwam de autoritaire Schotse leider met 3-4 winnen op de Bosuil. Voetbalkrant.com kaartte uitgebreid na met Cisse Severeyns.

Cisse, wat een wedstrijd werd het. Voetbal is en blijft een onvoorspelbaar spelletje...

Severeyns: "Het was inderdaad een heel rare avond. Antwerp stond er de laatste weken bekend om defensief enorm sterk te staan. In offensief opzicht waren ze afhankelijk van één man (Lamkel Zé, nvdr.), die er donderdag niet bij was. Het leek wel de omgekeerde wereld tegen Rangers."

Zat er meer in voor Antwerp?

Severeyns: "Ze zijn heel dichtbij een gelijkspel geweest, maar eerlijk: als ze nog tien keer die wedstrijd zouden spelen, verliezen ze hem negen keer. Ze hebben donderdag tegen een beter team gespeeld. Mede door de vele afwezigen, maar het was wel de realiteit."

"Rangers leek met 0-1 te gaan rusten, maar uiteindelijk werd het nog 2-1 voor Antwerp. Ook na de 2-2 leken de Schotten de wedstrijd goed onder controle te hebben, maar zorgde Hongla alsnog voor de 3-2. Nogmaals, héél vreemde wedstrijd."

Wie nog eens boven water kwam, was Lior Refaelov. De man van de grote afspraken gaf thuis met een doelpunt en twee assists.

Severeyns: "Tegenwoordig wordt al snel gesproken van een assist, vind ik. Als je alle corners en vrije trappen geeft, zal daar allicht wel eens een doelpunt uit volgen. En in dit geval: Avenatti moest die bal wel vanop de zestien meter binnenknikken, hé. Bij het doelpunt van Hongla speelt Refaelov wel knap twee mensen uit. Zo creërt hij ruimte voor Hongla. Dát is voor mij een assist. En zijn penalty... Je moet de bal nog altijd binnensjotten. Hij is een specialist en dat bewees hij nogmaals."

"Het deed nog eens deugd om hem zo goed te zien spelen, want na nieuwjaar was het toch allemaal heel wat minder. Typisch voor de Gouden Schoen zeker? Je mag toch niet onderschatten wat zoiets met een mens doet. Hoe dan ook, Refaelov werkt altijd erg hard voor de ploeg, veel meer dan in zijn periode bij Club Brugge. Dat is toch een grote verdienste geweest van Laszlo Bölöni."

We moeten het ook even over de doelman hebben. Alireza Beiranvand kwam enkele keren erg goed tussen, maar ging bij dat eerste doelpunt in de fout. Niet voor het eerst.

Severeyns: "Hij krijgt maar geen constante in zijn prestaties. Hij is geen puntenpakker. Weet je, een spits en een doelman krijgen altijd het meeste bagger over zich heen. Voor hen is het nóg belangrijker om vertrouwen te voelen van de coaches. Dat is bij Beiranvand zowel onder Leko als onder Vercauteren niet 100 procent het geval geweest. En dan moet je verdomd sterk zijn om daarboven te staan."

"Ik geef een voorbeeld. In het seizoen van Wembley (1992-1993) zat ik in een dip en scoorde enkele weken niet. Voor de match tegen mijn ex-club KV Mechelen riep Walter Meeuws mij in zijn kantoor. Ik voelde de bui al hangen, maar het tegendeel gebeurde. Meeuws zei me dat hij Czernia liet staan toen hij een mindere periode doormaakte. "Een international moet je soms de hand boven het hoofd houden, want die komt altijd boven water. Wel, voor mij ben je ook een international", zei Meeuws. Ik mocht dus blijven staan en we wonnen die wedstrijd met 4-2. Ik scoorde twee keer en deelde twee assists uit. En de trein was terug vertrokken."

Tot slot: mag Antwerp nog dromen van een plekje in de volgende ronde van de Europa League?

Severeyns: "Dat zal heel moeilijk worden natuurlijk. Je moet al met twee doelpunten verschil gaan winnen tegen een heel sterk elftal. Als ik 10% kans op kwalificatie zeg, is het nog veel. Al zijn er uiteraard al wel vaker mirakels gebeurd, en niet alleen in Antwerp. De kans is echter klein, heel klein."