Clubicoon verlaat Stoke City na 14 jaar en kan in Amerika aan de slag

Ryan Shawcross gaat het Engelse voetbal verlaten. De verdediger speelde bij de jeugd van Manchester United, maar daarna voetbalde hij 14 jaar voor Stoke City. De Engelse tweedeklasser heeft deze ochtend het nieuws bevestigd dat de kapitein de club zal verlaten.

Het contract werd in onderling overleg ontbonden. Het is nog niet duidelijk wat het volgende avontuur van Shawcross zal zijn, maar volgens SkySports zou hij op weg zijn naar het Amerikaanse Inter Miami.

After 14 years of outstanding service with Stoke City, we can confirm that Ryan Shawcross has left the Club.



Ryan and his family will always be welcome at the bet365 Stadium and he departs with the best wishes of everyone at the Club.#SCFC 🔴⚪️