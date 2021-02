Vercauten was niet onder de indruk van Rangers: "Je verliest vandaag niet van een ploeg die veel beter was"

Antwerp verloor dan wel tegen Rangers met 3-4 maar Vercauteren was niet onder de indruk en blijft strijdvaardig voor de terugmatch.

Het was een waar spektakel op de Bosuil vanavond. Een gesloten match was de verwachting maar het bleken een doelpuntenfestijn te zijn. Dat Antwerp weliswaar verloor met 3-4.

Vercauteren zag goede zaken en blijft strijdvaardig voor de terugwedstrijd: "Je krijgt 4 doelpunten tegen maar je maakt er ook wel 3. Dit had niemand verwacht want beide ploegen spelen normaal goed georganiseerd. Je verliest vandaag ook niet van een ploeg die veel beter is! Daardoor blijf ik wel op mijn honger zitten vandaag."

Antwerp kreeg drie maal een doelpunt tegen na een individuele fout. "Op dit niveau worden zo een fouten direct afgestraft, dat weet je. Tot aan de 0-1 hebben we niets weggeven anderzijds zelf ook weinig gecreëerd. Er had vandaag veel meer kunnen inzitten maar ook veel minder."