Morgen weer een record voor Messi?

Zondag speelt FC Barcelona tegen de 15e in La Liga, Càdiz. Voor Barcelona staat er een gedeelde tweede plek met Real Madrid op het spel, maar Messi heeft de mogelijkheid om één van zijn eigen records nog maar eens te verbeteren.

Zondag ontvangt Barcelona om 14u Càdiz in Camp Nou. In de heenwedstrijd kon Càdiz de drie punten in Andalusië houden dankzij doelpunten van Álvaro Giménez en Álvaro Nedredo. Messi wist niet te scoren in die wedstrijd, maar als hij zondag het net vindt, heeft hij al tegen 38 verschillende tegenstanders gescoord in La Liga.

Het is voor Messi de derde keer dat hij de kans krijgt om tegen Càdiz te scoren. De eerste keer was in het seizoen 2005-2006 en de tweede keer afgelopen december. Momenteel heeft Messi dus tegen 37 verschillende tegenstanders gescoord, en dat zijn er twee meer dan Real Madrid-legende Raúl en Aritz Aduriz, die vorig seizoen op z'n pensioen ging. Real Madrid-spits Karim Benzema wist tegen 34 verschillende ploegen het net te vinden.