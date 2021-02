Genk-doelman Maarten Vandevoordt zag zijn droom uitkomen: "Hij had altijd een bal aan de voet"

Volgende week wordt hij pas 19 jaar maar toch is Maarten Vandevoordt er al in geslaagd om zijn kinderdroom waar te maken. De jonge doelman is profvoetballer geworden bij KRC Genk en is sinds vorige week tegen STVV weer de nummer één tussen de palen ondanks enkele tegenslagen.

In een interview met Het Belang Van Limburg vertelt Rutger Vandevoordt, vader van Maarten, over hoe zijn zoon al van kleins af aan verliefd werd op voetbal. Passie “Shotten was zijn lieve lust, ja. Vanaf de derde kleuterklas begon hij ermee bij Brustem. Vijf tegen vijf. Ik heb hem nog onder mijn vleugels gehad. Je zag dat hij meer kon dan anderen. Hij speelde geregeld mee met jongens die één of twee jaar ouder waren", klinkt het nostalgisch bij de vader van de Genk-doelman.. Voor Maarten Vandevoordt bestond er maar één ding in het leven namelijk voetbal. Hij was dan ook vastberaden om van zijn hobby, zijn beroep te maken. "Maarten was overtuigd van zichzelf. ‘Papa, ik word profvoetballer', zei hij zonder verpinken", vertelt papa Vandevoordt. Tegenslag Nadat Maarten Vandevoordt zijn debuut maakte tussen de palen bij het eerste elftal en ook in de Champions League zijn kansen kreeg verliep het even wat minder voor de Limburger. Hij kreeg last van een elleboogblessure en raakte daarna ook nog eens besmet met corona waardoor hij zijn plekje onder de lat moest afstaan aan Vukovic. Sinds de bekerwedstrijd van vorige week tegen Sint-Truiden is Vandevoordt echter wel terug de nummer één geworden bij Genk onder Van den Brom. “Een aangename verrassing, totaal onverwacht.", zegt Rutger Vandevoordt.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg KRC Genk - Beerschot live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15 (21/02).