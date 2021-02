Geen Belgen in de basis in de Revierderby: Benito Raman en Thomas Meunier starten op de bank

Schalke 04 en Borussia Dortmund zijn om 18u30 aan hun derby begonnen in de Bundesliga. Er zijn geen Belgen gestart aan de wedstrijd, want Raman en Meunier zitten op de bank, terwijl Hazard en Witsel er niet bij zijn.

Schalke 04 kan de punten goed gebruiken. De Duitse club staat op de laatste plaats in het klassement en volgt al op acht punten van Mainz, de voorlaatste in de stand. Ze rekenen in de Revierderby niet van bij de start op Benito Raman, want de aanvaller start op de bank.

Ook Dortmund kan de punten gebruiken in de strijd om een ticket voor de Champions League. Voorlopig moet Dortmund tevreden zijn met de zesde plaats. Meunier zit op de bank, maar Hazard en Witsel zijn niet van de partij door blessures.