Ophef in Nederland: Sensationele transfer in de maak voor speler van PSV die op weg lijkt naar Ajax

Mohamed Ihattaren wordt de laatste dagen steeds vaker in verband gebracht met Ajax. De speler zelf ontkent niet en geeft extra snelheid aan de geruchtenmolen door opvallende post op Instagram.

De nog maar 19-jarige Ihattaren brak vanuit de jeugd door naar het eerste elftal bij PSV. De jonge Nederlander geld als één van de grootste talenten bij onze noorderburen. De PSV-speler liet zich op sociale media uit over de prestatie van Ajax.

De Amsterdammers wonnen in de Europa League met 1-2 bij Lille en vooral de prestatie van Brian Brobbey werd enthousiast gedeeld door Ihattaren. Opvallend is dat de middenverlder geen bericht plaatste over zijn eigen team, dat eerder die avond met 4-2 verloor van Olympiakos. Ihattaren was zelf afwezig wegens ziekte.

Transfer naar Ajax

Ihattaren werd voordien al even in verband gebracht met Ajax. De geruchten doen nu opnieuw de ronde en Ihattaren zelf lijkt graag te willen verhuizen.

De Marokkaanse Nederlander heeft nog een contract tot juni 2022. PSV wil de speler graag langer aan de club binden. De onderhandelingen, die vorig jaar al werden opgestart, leverden nog niets op. Goed om mee te geven is dat de zaakwaarnemer van ihattaren, Mino Raiola, goede contacten heeft bij Ajax.