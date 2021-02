Ex-Manchester United speler maakt het mooie weer bij West Ham

Jesse Lingard werd deze winter uitgeleend aan West Ham. De 28-jarige aanvallende middenvelder heeft het plezier van het spelletje teruggevonden en herleeft helemaal bij de Hammers.

West Ham-Tottenham, een Londense derby tussen de respectievelijke nummers vier en negen van de Premier League. Michail Antonio kon de Hammers na slechts vijf minuten op voorsprong zetten. Ook de tweede helft begon op een mooie manier voor de mannen van David Moyes. Jesse Lingard (uitgeleend aan West Ham door Manchester United) scoort met zijn linker de 2-0. Het doelpunt werd gevierd met zeer mooie danspasjes. Lingard heeft bij West Ham het voetbalplezier helemaal teruggevonden.

Dat Tottenham in minuut 64 via Lucas Moura nog een aansluitingstreffer kon maken is bijzaak. De Hammers staan na 25 wedstrijden boven Chelsea en Liverpool, wie had dat gedacht?

Jesse Lingard heeft in vier wedstrijden bij zijn nieuwe club al drie keer gescoord en een assist afgeleverd. Vorig seizoen kon hij slechts één keer scoren in de Premier League, en dat op de allerlaatste speeldag tegen Leicester. Je kan aan Lingard zien dat het voetbal van West Ham hem helemaal ligt en dat hij weer kan genieten van het spelletje.