Lukaku of Zlatan: wie wordt de nieuwe koning van Milaan?

En of de derby van Milaan leeft bij de spelers van AC Milan en Internazionale! Het laatste onderlinge duel in de Coppa Italia was een wedstrijd om duimen en vingers bij af te lekken. Het beeld van Lukaku en Zlatan die neus aan neus stonden werd afgelopen week vereeuwigd met street art, net buiten he

Afgelopen weekend liet AC Milan enorm dure punten liggen in de strijd voor de titel met de 2-0 nederlaag tegen Spezia. Ze toonden weinig inspiratie en wisten zelfs geen kans op doel te creëren. De troepen van Stefano Pioli zullen ook minder rust krijgen in de aanloop naar de derby door hun duel in de Europa League tegen Rode Ster Belgrado. Er zijn geen belangrijke afwezigen bij AC Milan die door blessure of schorsing het duel zouden moeten missen.

Inter maakte in hun laatste duel tegen Lazio meteen gebruik van het puntenverlies van AC Milan. Ze wonnen overtuigend met 3-1 dankzij een sublieme Lukaku, die ze niet alleen op 1-0 voorsprong wist te brengen maar vlak voor rust ook nog op 2-0 had gezet. Ook bij de 3-1 speelde hij een belangrijke rol met de pas op de vlot scorende Laurato Martinez. Met deze belangrijke overwinning sprong Inter over AC Milan in het klassement en namen ze de leiding in de Serie A.

Wedstrijd vol vuurwerk of tactisch steekspel?

Antonio Conte liet zien dat zijn spelers mentaal sterk zijn en voor hem door het vuur willen gaan toen ze de 0-1 achterstand tegen AC Milan in de Coppa Italia wisten om te buigen naar een 2-1 overwinning. Daarnaast was te zien dat het aanvallend vlot liep na de 3 doelpunten tegen Lazio, maar ze het ook achterin dicht wisten te houden door geen tegendoelpunt te slikken in de wedstrijd voordien tegen Juventus. Inter heeft ook een volledige week rust gehad in tegenstelling tot AC Milan. De verwachting is dan ook dat Inter het spel in handen zal nemen en de Rossoneri meteen onder druk zal willen zetten.

Wat zijn de interessante weddenschappen?

betFIRST geeft AC Milan slechts 27% kans om te winnen, een gelijkspel krijgt slechts 26% kans en de grote favoriet is Internazionale met 47% kans op een overwinning. Inter scoort 2 of meer doelpunten 1.86 keer je inzet. In de laatste 3 duels tussen beide teams wisten beide teams steeds te scoren! Dit duel tussen de beste targetspitsen, Lukaku en Zlatan kan zorgen voor veel doelpunten.

Verwacht je ook een Milanese derby met aanvallend voetbal waarin beide teams scoren? Dan krijg je

1.68 keer je inzet. Kan Lukaku zijn duivels nogmaals ontbinden tegen AC Milan? De Rode Duivel kon al 4

wedstrijden op rij scoren tegen de ploeg van Pioti! Geeft hij Zlatan lik op stuk door nogmaals te scoren in de derby? Lukaku scoort x-keer je inzet bij betFIRST.