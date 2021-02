Kompany wil voor één keer weinig vertellen: "Nu moet ik incasseren. Ik had niet verwacht dat ze met schrik zouden spelen"

Wat moet je nu zeggen na twee matchen op rij geen schot tussen de palen gekregen te hebben? Anderlecht is aanvallend zo ziek als het maar kan zijn. 6 goals gescoord in 9 matchen... Dat zijn geen cijfers waarmee je kan buiten komen.

Het is nog nooit gebeurd dat Anderlecht over 180 minuten gezien geen bal gekadreerd krijgt. Vincent Kompany zag een gebrek aan lef. "Het kan zijn dat je verliest. De wereld gaat daardoor niet vergaan. Maar als je verliest, doe het dan toch op een manier waar we achter kunnen staan", zuchtte Kompany. "En niet zoals vandaag. Vandaag hadden ze schrik om te voetballen. Om de actie te maken en om de risicopass te geven."

Kompany zag het met lede ogen aan. Wat hij ook deed, niemand kon eens iemand afzonderen voor doel of een splijtende actie maken. "Kijk, voor mij is het vandaag geen dag om grote uitspraken te doen. Het moreel opkrikken na zo'n match is onmogelijk. We hebben spelers met techniek en snelheid, maar met wat ze vandaag lieten zien, daar kunnen we ons niet in terugvinden. Ik wil ze risico zien nemen, maar ze hadden schrik."

Schrijf wat je moet schrijven, analyseer wat je moet analyseren

Aandringen had geen zin. Ook niet over de statistiek dat er al 180 minuten geen bal tussen de palen werd gekregen. "Vandaag moet de coach van Anderlecht hier rustig zitten en niet te veel vertellen. Je kunt blijven vragen over die twee matchen. Ik moet incasseren. Schrijf wat je moet schrijven, analyseer wat je moet analyseren. Het enige wat ik kan zeggen is dat het het niet waard is om met schrik aan een match te beginnen."

Kompany had een reactie verwacht na Cercle, maar wat hij kreeg was nog slechter. "Ik heb er geen uitleg voor. Ik had verwacht dat er een ploeg zou staan die op geen enkel moment bang zou zijn. Maar ze hebben iets anders uitgestraald."