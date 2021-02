Is de zaak al beklonken? 'Anderlecht heeft persoonlijk akkoord met eerste zomertransfer'

RSC Anderlecht huurt Majeed Ashimeru tot het einde van het seizoen van RB Salzburg. De Belgische recordkampioen kan de 23-jarige Ghanees vervolgens voor 2,5 miljoen euro definitief binnenhalen. En die zaak is al zo goed als beklonken.

Meer zelfs: Het Laatste Nieuws weet dat RSC Anderlecht en Majeed Ashimeru al een persoonlijk akkoord hebben over een meerjarenproject in Brussel. Enkel de handtekeningen ontbreken.

Peter Verbeke en Vincent Kompany geloven in de kwaliteiten van de tweevoudig Ghanees international, maar paars-wit kijkt de kat uit de boom. Past Ashimeru perfect in het veeleisende voetbal van The Prince?

Lat ligt héél hoog

Al is het antwoord op die vraag eigenlijk al gesteld. De voorbije seizoenen heeft Ashimeru al mogen proeven van het typische pressingvoetbal van RB Salzburg. Anderlecht was de voorbije weken héél voorzichtig met Ashimeru, maar de verwachtingen zijn héél hoog.