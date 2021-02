Antwerp maakt selectie bekend voor belangrijk Europees duel: geen Dieumerci Mbokani

Antwerp heeft de namen van zijn Europese selectie bekendgemaakt. Daarbij toch een opvallende afwezige, Dieumerci Mbokani reist niet mee naar Glasgow.

The Great Old staat in Schotland voor een aartsmoeilijke opdracht, winnen met twee doelpunten verschil van Rangers. De Schotten trokken vorige week in een spektakelwedstrijd op de Bosuil aan het langste eind (3-4).

Donderdag zal er niet gerekend kunnen worden op de diensten van Dieumerci Mbokani. Hij maakte dit weekend nochtans na exact één maand blessureleed zijn rentree tegen Sint-Truiden. Didier Lamkel Zé keert terug uit schorsing en vervoegt het lijstje met de 19 namen.