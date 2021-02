Einde verhaal voor Lior Refaelov op de Bosuil? "We staan open voor nieuwe aanbiedingen"

Lior Refaelov mocht in januari nog de Gouden Schoen in ontvangst nemen, maar een contractverlenging bleef uit. De 34-jarige Israëliër genoot afgelopen wintermercato nog van interesse uit zijn thuisland. Is hij aan zijn laatste maanden bezig op de Bosuil?

Het werd hem nochtans beloofd, een verlengd contract. Toch heeft het bestuur de gesprekken met de Gouden Schoen-winnaar nog niet opgestart. Sindsdien loopt het ook allemaal net iets minder vlot bij Lior Refaelov. Sinds nieuwjaar gaf hij nog maar één assist en trof hij ook maar één keer raak in de competitie. Al liet hij in het Europa League-duel tegen Rangers meteen zijn klasse weer zien. Ligt zijn toekomst nog bij The Great Old? Want als zijn contract er effectief ten einde loopt valt hij deze zomer plots zonder club: “Wettelijk gezien mag hij praten met andere ploegen. Er is veel belangstelling voor hem, en niet alleen uit Israël. Wij staan open voor nieuwe aanbiedingen. Ik had onlangs nog een gesprek met Luciano D’Onofrio, de sportief directeur liet wel veel respect blijken”, vertelde Dudan Dahan, makelaar van Refaelov, aan Sport/Voetbalmagazine.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Rangers FC - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 18:55 (25/02).