Opvallende opvolger voor John van den Brom in de steigers? Ex-coryfee en analist reageert zelf: "Als je op de Lotto speelt zal het ooit eens prijs zijn"

John Van den Brom lag onder vuur bij KRC Genk en dus is het stilaan toch uitkijken naar wat als het verkeerd zou lopen. Een piste werd alvast gelanceerd, het antwoord is vrij duidelijk.

In Le Soir stond te lezen dat Wesley Sonck wel eens de opvolger van John van den Brom zou kunnen worden bij KRC Genk. Voorlopig gaan de Limburgers weliswaar zeker nog door met de coach, maar erg lang mag de malaise sowieso niet meer blijven duren voor Genk.

"Wat moet ik vertellen? Dat moet je aan de mens vragen die zoiets schrijft. Neen, ik ben niet benaderd door Genk", aldus Wesley Sonck in een reactie bij Extra Time op het gerucht dat hij mogelijk de nieuwe coach van Genk kan worden.

Zeventiende keer

"Het is al de zeventiende keer dat ze mijn naam noemen. Als je op de Lotto speelt is het ook wel een keer prijs. Of ik ja zou zeggen? Dan moeten ze het eerst vragen voor ik een antwoord kan geven", is de analist duidelijk.

"Ben je nu wijzer geworden? Misschien dat ze me beter eerst eens bellen. Dingen schrijven waar ik niets van weet. Dit is trouwens toch echt erg dat er zoiets geschreven wordt, ook naar John van den Brom toe?", vroeg hij zich luidop af tot slot. Wesley Sonck was als voetballer actief van 2000 tot 2003 bij KRC Genk en was er een grote publiekslieveling.