Coach van Christian Benteke heel blij met winning goal: "Anders dan al die andere spelers"

Als invaller scoorde Christian Benteke maandagavond de winning goal voor Crystal Palace in het duel met Brighton.

De trainer van Crystal Palace was dan ook uitermate tevreden met de knappe goal. "Dit is wat coaches verwachten van hun spelers", zei Roy Hodgson. "We hebben een ruime kern en er kunnen er maar 11 spelen. Als je wil spelen, dan moet je je kans grijpen wanneer je die krijgt."

Hodgson heeft een duidelijke boodschap voor zijn spelers. “Je ziet veel te vaak dat spelers zich liever wentelen in zelfmedelijden, dan doen wat Christian tegen Brighton heeft gedaan. Ze zouden beter het voorbeeld van Christian volgen.”

Bij Crystal Palace zit Michy Batshuayi op de bank. Tegen Brighton kwam hij niet in actie.