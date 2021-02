21-jarige Japanner scoort bij beloften: "Ik voel me klaar als Maes me nodig heeft"

De 21-jarige Japanner Daiki Hashioka is één van de nieuwkomers op Staeyen. Hij scoorde bij de beloften en zegt klaar te zijn voor meer.

Hashioka is een centrale verdediger, maar scoorde wel bij de beloften tegen Antwerp. “Ik kan ook als rechtsback opdraven”, vertelt de Japanner aan HBVL. “Voor mij is het belangrijk dat ik spéél, de positie maakt me zelfs niet zoveel uit. De coach zal beslissen wat het team nodig heeft en waar ik het best rendeer voor de ploeg. Ik zal me alleszins voor 120 procent geven als Peter Maes me nodig heeft.”

Hashioka weet Peter Maes wel te apprecëren. “Op het veld is hij hard, maar buiten de lijnen is Peter Maes een vriendelijke en leuke man. Elke morgen als we elkaar groeten, slaan we een klein simpel babbeltje.”

Naar wie hij opkijkt bij STVV? “Steve De Ridder. Zijn kwaliteiten in balbezit zijn bijzonder, hij verliest ook nooit een bal. Sterk.” En nu wil Hashioka snel de A-kern in. “Liefst zo snel mogelijk natuurlijk. Fysiek voel ik me alleszins helemaal klaar.”