De trainer van Rennes heeft vertrouwen in zijn goudhaantje: "Als hij al een afgewerkt product was dan zou hij al bij een Europese topclub zitten."

De vleugelspeler werd de duurste uitgaande transfer in de geschiedenis van de Jupiler Pro League toen hij deze zomer naar Stade Rennais van Anderlecht kwam voor een bedrag van € 26 miljoen.

Jérémy Doku toonde zich al snel in Rennes. In totaal speelde hij 26 keer in alle competities, waaronder 20 keer als basisspeler. De ex-speler van Anderlecht is nog niet doorslaggevend genoeg geweest aangezien hij slechts drie assists heeft geleverd en nog geen doelpunt heeft gescoord. De Belg krijgt dan ook steeds meer kritiek van supporters en enkele waarnemers.

Maar de Rode Duivel kan rekenen op de steun van zijn coach. "Je moet geduld hebben met een 18-jarige speler. Als hij al een afgewerkt product was dan zou hij al bij een Europese topclub zitten. Er is nog ruimte voor verbetering. We hebben vertrouwen in hem. Hij mag niet twijfelen en hij moet zijn toevlucht zoeken in hard werken", zei Julien Stéphan op een persconferentie.